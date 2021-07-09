Детей эвакуировали из челябинского лагеря из-за природного пожара
Нагайбакский район, Челябинская область, 9 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Нагайбакском районе Челябинской области эвакуировали детей, отдыхающих в летнем загородном лагере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Лесной пожар
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Лагерь находится в лесу в десяти километрах от села Париж. Эвакуировали почти 120 человек. Эта мера превентивная и была принята для спокойствия детей и их семей. Воспитанников развезли автобусами по домам.
Как сообщало ИА REGNUM, возле села Париж разгорелся крупный природный пожар. Одно время он даже угрожал населённому пункту.