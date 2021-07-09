Москва, , 10:35 — REGNUM Российская Федерация готова к диалогу и координации шагов по Ливии с Соединенными Штатами и другими заинтересованными сторонами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ливия Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Как отметил Вершинин, российская сторона до сих пор не получила ответа от американских коллег на своё предложение запустить механизм консультаций РФ и США по ливийскому урегулированию.

«Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов.

«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — цитирует пресс-служба Госдепартамента представителя администрации США.

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