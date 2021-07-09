Москва, 9 июля 2021, 10:35 — REGNUM Российская Федерация готова к диалогу и координации шагов по Ливии с Соединенными Штатами и другими заинтересованными сторонами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Как отметил Вершинин, российская сторона до сих пор не получила ответа от американских коллег на своё предложение запустить механизм консультаций РФ и США по ливийскому урегулированию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов.
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