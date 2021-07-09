Москва, 9 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Российская Федерация готова к диалогу и координации шагов по Ливии с Соединенными Штатами и другими заинтересованными сторонами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ливия

Как отметил Вершинин, российская сторона до сих пор не получила ответа от американских коллег на своё предложение запустить механизм консультаций РФ и США по ливийскому урегулированию.

«Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Соединённых Штатов.

«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке», — цитирует пресс-служба Госдепартамента представителя администрации США.

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