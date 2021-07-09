Краснодар, 9 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Полтора миллиона тонн зерна собрано аграриями Краснодарского края по данным на 9 июля, сообщили в пресс-службе администрации региона. На данный момент уборка пшеницы и ячменя произведена на площади 278 тысяч га — 15% от плана. Всего предстоит убрать 1,9 млн га полей.

Зерно

«Спасибо нашим хлеборобам. Уже почти три недели они в полях убирают урожай. Из-за дождей работы приходилось приостанавливать. В этом году идет настоящая битва — важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас уже обмолочено около 278 тысяч гектаров. Несмотря на разгул стихии урожайность выше прошлогодней», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Как уточнили в пресс-службе, средняя урожайность составляет 60 ц/га, что на 12,2 ц/га выше, чем в 2020 году. Лидерами по валовому сбору зерна пока являются Выселковский, Тимашевский и Тихорецкий районы, по урожайности лидируют Новокубанский, Кореновский район и Выселковский районы.