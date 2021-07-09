Москва, 9 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Без волокиты установить памятник режиссеру, актеру Владимиру Меньшову просит лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов главу Минкультуры Ольгу Любимову и мэра Москвы Сергея Собянина, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР «Любовь и голуби»

«Обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность организации необходимых процедур по установке памятника Владимиру Валентиновичу Меньшову в городе Москве. Убежден, что такая установка может быть осуществлена в порядке исключения без соблюдения действующих в городе Москве сроков, регулирующих порядок увековечивания памяти особо выдающихся граждан», — говорится в письме Миронова.

Открыть монумент или закладной камень парламентарий предлагает 17 сентября — в день рождения Владимира Меньшова.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни.