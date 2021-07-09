Энгельс, Саратовская область, 9 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована в Саратовской области после дорожно-транспортного происшествия. в результате которого погиб ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Republica ДТП

Авария произошла на улице Лесозаводской в городе Энгельсе около 08:30 (местное время) 9 июля. 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 13-летнего мальчика, который от полученных травм скончался на месте.

Следствию предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося. Результаты проверки позволят принять соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, 23 июня в 11:30 на 269 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» между селами Шевыревка и Боковка проишло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Duster и фуры «МАН».

Читайте также: В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Читайте также: В Саратовской области снизилось число дорожно-транспортных происшествий