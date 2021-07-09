Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Северной столице расширили возможности для онлайн-оплаты водителями услуг зоны платной парковки. Об этом 9 июля сообщил директор Управления «Безналичные решения» Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Сергей Фатеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Зона платной парковки в Петербурге

Автомобилисты, которые решили воспользоваться платной парковкой в центре Петербурга, помимо паркоматов, мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга», смс-сообщений на номер 2722, официального сайта парковочного пространства parking.spb.ru, с 1 июля 2021 года могут оплачивать стоянку своей машины через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с помощью банкоматов Сбербанка и ПСКБ.

«В приложении в разделе «Платежи» достаточно ввести номер автомобиля, количество часов парковки, номер парковочного пространства и в режиме реального времени придет соответствующее уведомление и чек об оплате, — рассказал Фатеев. — При оплате через «Сбербанк Онлайн» берется комиссия в 1% от суммы, то есть за час парковки — 60 копеек».

Заметим, что на территории Северо-Западного региона это первый подобный проект. В России он уже действует в пяти городах: Пермь, Петербург, Екатеринбург, Белгород, Ростов и Тула.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрия Ваньчкова, паркоматы постепенно перестают быть интересными для пользователей, если раньше ими пользовались 60% автомобилистов, то сейчас — около 20%.

«Деятельность платных парковок регулирует 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», он регламентирует обязательное наличие автоматизированных устройств для принятия наличного или безналичного платежа на улицах города. Поэтому паркоматы будут в достаточном количестве и ими можно будет пользоваться», — объяснил чиновник.

Ваньчков также добавил, что Смольный ведет переговоры и с другими банками о предоставлении пользователям услугу оплаты платной парковки.