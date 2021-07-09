Оренбург, 9 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге отмечен очередной рост розничных цен на бензин. За неделю (28 июня-5 июля) стоимость литра топлива в среднем выросла на 0,1% и составила 47,13 рубля. Об этом сообщает Оренбургстат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

Подорожание коснулось одной марки бензина (АИ-92). Рост составил 0,1%: с 44,62 до 44,67 рубля.

Стоит отметить, в начале июня литр автомобильного топлива подрожал на 0,2%, затем еженедельно стоимость увеличивалась на 0,1%. В начале лета бензин в среднем стоил 46,99 рубля.