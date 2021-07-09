Рим, , 10:31 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Италии, провёл 8 июля ряд встреч с высокопоставленными лицами страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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В ходе встречи с сенатором Марией Казелати представитель Южной Кореи выразил надежду на возобновление туристических обменов между двумя странами. Он отметил, что Южная Корея не попадает под новые правила итальянского правительства относительно карантина, акцентировав внимание на том, что жители некоторых страны Азии допускаются в страну без обязательного карантина.

Представители двух стран также отметили сходство правительственных проектов по восстановлению экономик и договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии и водорода.

В тот же день Пак Бён Сок встретился со спикером Палаты депутатов Роберто Фико, с которым обсудил тему «зелёного сертификата», сотрудничества в сфере разработки вакцины от COVID-19 и методов лечения.