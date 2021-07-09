Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации вокруг сооружаемой Эфиопией на реке Голубой Нил плотины «Возрождение» и готова оказывать содействие разрешению этой комплексной проблемы. Об этом на открытом заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг плотины заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает посольство РФ в Египте.

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«Полностью понимаем всю политическую и социально-экономическую значимость этого крупнейшего на Африканском континенте гидроэнергетического проекта для многомиллионного населения Эфиопии, испытывающего серьёзный дефицит в электроэнергии», — отметил высокопоставленный дипломат.

С другой стороны Небензя указал и на «законные озабоченности» Египта и Судана из-за возможных негативных последствий для жителей этих стран в засушливые годы.

В этой связи, добавил постпред РФ при ООН, Россия предлагает провести в Нью-Йорке консультации по вопросам, касающимся урегулирования разногласий вокруг эфиопской плотины «Возрождение».

"Нам кажется, что это был бы наилучший вклад СБ по выходу из сложившегося положения в духе всеми нами разделяемого принципа «африканским проблемам — африканские решения», — заявил Небензя.

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«Исходим из безальтернативности урегулирования этого водного спора политико-дипломатическими методами в ходе переговоров с участием трех стран», — заключил постпред.

Как сообщало ИА REGNUM, плотина «Возрождение», стоимостью 4,6 млрд долларов США, строится в западной части Эфиопии в качестве проекта по обеспечению электричеством десятков миллионов граждан страны. Однако Египет и Судан, которые зависят от вод Нила, обеспокоены тем, что это может повлиять на их водоснабжение. Несмотря на то, что стороны несколько раз садились за стол переговоров, им так и не удалось прийти к всеобъемлющему соглашению.

Напомним, в июне Эфиопия отвергла резолюцию Лиги арабских государств (ЛАГ) с призывом к Совету безопасности ООН вмешаться в дискуссию о строительстве плотины «Возрождение». В МИД Эфиопии заявили, что Аддис-Абеба реализует законное право на использование собственных водных ресурсов, при этом следуя международному праву и принципу непричинения значительного вреда.

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