Москва, 9 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. До 2024 года в рамках программы льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей будет выдано кредитов на 200 млрд рублей. Об этом заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Tourism.gov.ru Догузова Зарина Валерьевна

«Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Объем выдачи кредитов за этот период мы оцениваем в 200 млрд рублей», — сказала Догузова.

Отмечается, что в рамках проекта начнётся строительство более 20 тысяч современных номеров.

Уже с 9 июля ведомство начнёт прием заявок от банков, планирующих участие в программе. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3−5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. При этом размер кредита может колебаться от 100 млн до 70 млрд рублей.