Магас, , 10:22 — REGNUM Руководить подготовкой к торжествам по случаю 100-летия Ингушетии будет министр культуры РФ Ольга Любимова. Такое решение приняло правительство РФ. Заместителем главы оргкомитета назначен глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщили 7 июля в пресс-службе руководителя республики.

Ранее, в апреле 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 100-летнего юбилея Ингушетии. Он будет отмечаться в 2024 году. В состав РСФСР Ингушская автономия вошла 7 июля 1924 года.

Напомним, год назад Ингушетия отметила юбилей вхождения в состав России. С момента подписания договора старейшинами ингушского народа на верность Российскому государству прошло 250 лет.

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