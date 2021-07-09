Киев, , 10:24 — REGNUM Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.

Как сообщается, ограничения затронут лиц, которые якобы причастны к «фальсификации» итогов выборов президента Белоруссии, а также к разгону митингов оппозиции.

«Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам Республики Белоруссия по перечню согласно дополнению», — сказано в документе.

В дополнении указаны 52 человека, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына и советника Виктора Лукашенко, пресс-секретаря президента, глав центризбиркома и конституционного суда Белоруссии, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные атаковали представителей белорусской диаспоры, которые проводили согласованный провластный митинг у посольства своей страны.

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