Киев, 9 июля 2021, 10:24 — REGNUM Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Украины.
Как сообщается, ограничения затронут лиц, которые якобы причастны к «фальсификации» итогов выборов президента Белоруссии, а также к разгону митингов оппозиции.
В дополнении указаны 52 человека, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына и советника Виктора Лукашенко, пресс-секретаря президента, глав центризбиркома и конституционного суда Белоруссии, а также ряд других высокопоставленных чиновников.
Напомним, ранее в Киеве неизвестные атаковали представителей белорусской диаспоры, которые проводили согласованный провластный митинг у посольства своей страны.
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