Новосибирск, 9 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Перед прокурором Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пятилетний мальчик, из органов внутренних дел в производство следственных органов СКР. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что решение принято по поручению и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антона Бадулина и в связи с общественным резонансом происшествия.

Напомним, накануне на пересечении улиц Морской проспект и проспект Лаврентьева в Советском районе города женщина с грудным ребёнком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с грудным ребёнком. В это время водитель, 1965 года рождения, поворачивал направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой. Он остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, но наехал на пятилетнего мальчика. Ребёнок погиб на месте от полученных травм.