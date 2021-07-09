Челябинск, 9 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Челябинской области 21 житель посёлка Запасное был эвакуирован по причине природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Pixabay.com Лесной пожар

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Среди них шестеро детей. А в пункте временного размещения на территории посёлка Новокоалиновый были 12 человек, из них три ребёнка.

Обстановка в районе природных пожаров на утро 9 июля оставалась сложной, но без ухудшения. Всего с огнём борются 221 человек, также привлекли 66 единиц техники.