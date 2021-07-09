В Гондурасе выявили 930 новых случаев заражения коронавирусом
Тегусигальпа, 9 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Гондурасе за сутки зарегистрировано 930 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения возросло до 271 619. Об этом пишет испанское издание La Razón со ссылкой на ежедневный отчет государственной национальной системы управления рисками Гондураса.
Отмечается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 7 192 после того, как за сутки было зарегистрировано 17 смертей.
Новые положительные случаи коронавируса были обнаружены после выполнения 2623 ПЦР-тестов.
Сообщается также, что 1318 гондурасцев госпитализированы по всей стране из-за COVID-19, из которых 696 находятся в стабильном состоянии, 541 — в тяжелом состоянии, и ещё 81 человек находится в отделениях интенсивной терапии.