Тегусигальпа, 9 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Гондурасе за сутки зарегистрировано 930 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения возросло до 271 619. Об этом пишет испанское издание La Razón со ссылкой на ежедневный отчет государственной национальной системы управления рисками Гондураса.

Darwinek Карта-флаг Гондураса

Отмечается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 7 192 после того, как за сутки было зарегистрировано 17 смертей.

Новые положительные случаи коронавируса были обнаружены после выполнения 2623 ПЦР-тестов.

Сообщается также, что 1318 гондурасцев госпитализированы по всей стране из-за COVID-19, из которых 696 находятся в стабильном состоянии, 541 — в тяжелом состоянии, и ещё 81 человек находится в отделениях интенсивной терапии.