Абакан, 9 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 9 июля от COVID-19 привился 98 061 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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По данным министерства, обе дозы вакцины получили 65 085 человек. В Хакасию утром 9 июля поступила очередная партия вакцины от коронавируса — 7700 доз. Новые поставки ожидаются в ближайшее время.

В регионе организовано 90 пунктов вакцинации, из них 69 — мобильные бригады.

Объём коечного фонда для пациентов с COVID-19 — 1179 коек. Доля свободного конечного фонда составляет 14%. Минздрав республики прорабатывает вопросы по дальнейшему расширению конечного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в Хакасии выявили 8857 носителей коронавируса, выздоровели 7297 человек.