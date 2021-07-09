* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:08 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном, сообщает AFP со ссылкой на представителей движения.

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

По данным агентства, поселок Ислам-Кала полностью перешел под их контроль.

Как заявляет собеседник агентства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нацеливаются на господство над всей территорией страны, но хочет создать «свободную исламскую государственную систему» через диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова с делегацией политического управления движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представители талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путём переговоров, а также готовность соблюдать права человека.

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