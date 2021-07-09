Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года платные парковки принесли в бюджет Петербурга 69,5 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 9 июля заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат в зоне платной парковки Петербурга

По его словам, благодаря работе пилотной зоны платной парковки удалось разрешить проблему проблему с парковочными местами в центре города — появились свободные места для временной стоянки, транспортная обстановка улучшилась, стало меньше автомобилей, изменился трафик, автомобилисты перестали парковаться вторым рядом, забираться на тротуары.

«Также повысилась возможность городского транспорта двигаться быстрее, появились удобные места для парковки водителей с социальным разрешением», — отметил чиновник.

Ваньчков также подчеркнул, что практика платных парковок показала себя с лучшей стороны и в дальнейшем она будет масштабироваться в Центральном и других районах Петербурга.

Напомним, в 2022 году полностью платными для парковки станут Центральный и Адмиралтейский районы, затем дойдет очередь до Василеостровского района.