Уфа, , 10:10 — REGNUM Ответственность человека за свое здоровье могут вписать в конституцию Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что республиканскую конституцию могут дополнить положением о формировании среди граждан культуры ответственного отношения к своему здоровью.

«Это концептуально важный момент. Для здоровья населения усилий медицины недостаточно. Необходимо формировать в обществе культуру бережного отношения людей к собственному здоровью. Шансы на здоровое долголетие высоки у того, кто регулярно проходит диспансеризацию, занимается физкультурой, следит за питанием, избегает вредных привычек. Личное здоровьесбережение как часть культуры — залог благополучия общества», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева, который также подчеркнул, что вакцинопрофилактика также является проявлением ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Толкачев считается, что низкие темпы вакцинации является доводом о том, что культура здоровьесбережения в нашем обществе пока не сформирована.

«Сделав прививку, человек гарантированно защищает себя от тяжелого течения болезни и помогает обществу сформировать коллективный иммунитет. Массовая вакцинация показывает ответственность граждан и зрелость общества», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект закона о внесении изменений и дополнений в республиканскую конституцию депутаты приняли в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии. Сейчас они работают над поправками к тексту данного документа. Поправки депутаты намерены рассмотреть на осенней сессии.