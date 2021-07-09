Челябинск, 9 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Челябинской области на 06:00 9 июля существовала угроза перехода природных пожаров на четыре населённых пункта. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Лесной пожар

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Три из них находятся в Карталинском районе, а ещё один — в Нагайбакском. Глава Карталинского муниципального района ввёл режим ЧС на территории муниципалитета.

Основные усилия были сосредоточены на тушении трёх пожаров общей площадью 1450 га. Как сообщало ИА REGNUM, также к борьбе с огнём привлекли авиацию.