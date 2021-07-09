Калужские спортсмены вступят в борьбу за олимпийские медали в Токио
Калуга, 9 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Калужане завоевали путевки на XXXII Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Двое спортсменов вошли в российскую сборную по плаванию. Это Михаил Вековищев, многократный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион мира по плаванию на короткой воде и Анастасия Фесикова, серебряный призёр Олимпийских игр 2012, чемпионка мира. Воспитанник калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Илья Кондратьев в паре с Андреем Потапкиным получили путевку на Олимпиаду в составе сборной России по гребному спорту, победив в Олимпийской квалификационной регате, которая прошла в Швейцарии в мае 2021 года.
В Калуге летом 2021 года откроется Дворец спорта, строится крытый футбольный манеж, в районах области появляются новые ФОКи, ледовые арены.