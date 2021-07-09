Джакарта, 9 июля 2021, 10:03 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в страну доставят 30 единиц кислородных концентраторов, заказанных у Сингапура, сообщает Antara.
Правительство Индонезии закупило у Сингапура 10 000 кислородных концентраторов.
Власти Индонезии также намерены приобрести 7 единиц кислородных генераторов и 36 000 тонн медицинского кислорода в течение следующих 30 дней.
Кроме того, министерство обороны Сингапура предоставило Индонезии помощь в виде 756 кислородных баллонов, 600 кислородных концентраторов, 220 аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, включая хирургические маски.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия заняла второе место в мире по суточному приросту заболевших COVID-19, обогнав Индию.
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