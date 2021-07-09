9 июля 2021 | Время чтения 9 мин

В конечном счете важно не то, могут ли Соединенные Штаты изменить мотивы Китая, а то, может ли Вашингтон изменить действия и поведение Пекина. Такой подход может привести только к тактическому прогрессу: ни жестокий характер, ни ревизионистские импульсы КПК не изменятся. Но пока Вашингтон меняет то, как Пекин думает о своих интересах и как он их преследует, Соединенные Штаты могут защищать более широкий либеральный международный порядок — и этого будет достаточно.

Александр Белов, , 10:51 — REGNUM Отношения между Китаем и США — это центральная драма современной мировой политики. Она отражает и определяет нынешнюю эпоху: соперничество великих держав, идеологическое соревнование, распространение передовых технологий и ослабление гегемонии США. Для американских политиков взаимодействие с Китаем становится гораздо более серьезной проблемой, чем когда-либо было соперничество с Советским Союзом.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин не только представляет собой более серьезного противника, чем Москва в разгар холодной войны, но и благодаря своему обширному экономическому присутствию Китай становится гораздо более сложным соперником. Благодаря резко обособленной мировой экономике США смогли сдерживать Советский Союз, но сегодня Китай является главным торговым партнером более чем 100 стран, в том числе многих из тех, у которых сложились тесные связи с Соединенными Штатами, пишут Эван С. Медейрос и Эшли Дж. Теллис в статье, вышедшей 8 июля в Foreign Affairs.

Это удивительное сочетание обостряющейся конкуренции и все большей взаимозависимости стало в Соединенных Штатах причиной серьезного разговора о том, какому подходу к Китаю следовать. В последние годы дебаты приняли опасный оборот. Начиная с 2020 года госсекретарь США Майк Помпео и заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер среди прочих начали говорить о давлении на Коммунистическую партию Китая, что многие поняли как призывы к смене режима.

«Если свободный мир не изменится, нас обязательно изменит коммунистический Китай», — заявил Помпео, критикуя «новую тиранию» Пекина.

Майк Помпео (сс) Gage Skidmore

Проводя различие между китайским народом и его режимом, Поттингер убеждал первого «добиться в Китае правительства, ориентированного на граждан», как противоядие от КПК.

В сердце этой риторики находится убежденность, согласно которой характеристики режима, а не национальные интересы страны или ее положение в международной системе, определяют поведение государства. Отражая эту точку зрения, Зак Купер и Хэл Брэндс недавно заявили в журнале Foreign Policy, что, поскольку «острый китайско-американский антагонизм будет сохраняться до тех пор, пока во главе мощного Китая стоит Коммунистическая партия Китая», политикам США, возможно, придется поспособствовать достижению «долгосрочных целей в китайской мощи или в способе, которым осуществляется управление Китаем».

Такие аргументы находят отклик во всем политическом спектре США. Команда президента Джо Байдена сделала идеологию центром своей развивающейся китайской стратегии, подчеркнув драконовские репрессии Пекина в Гонконге и Синьцзяне. Администрация Байдена не стала стремиться к смене режима в качестве явной цели, но то, что глава Белого дома заявил о «битве между полезностью демократий… и автократии», говорит о принятии некоторой степени идеологической борьбы.

Хотя идеологическая конкуренция, может быть, и неизбежна, оказание давления на КПК — это не только крайне непрактичная, но и опасная стратегия. Любая попытка смены режима, скорее всего, потерпит неудачу и потребует долгосрочных затрат США на формирование поведения Китая. Немногие союзники и партнеры США поддержали бы подрыв китайской партии-государства, что лишит Вашингтон, возможно, самого важного инструмента в его стратегическом арсенале. Такой подход привел бы к изоляции США и усилил бы их и без того глубокое соперничество с Пекином. Напротив, Вашингтону следует сосредоточиться на изменении поведения Китая, а не КПК.

Коммунистическая партия Китая

Назад в будущее

Сторонники стратегии по смене китайского режима утверждают, что исключительный интерес КПК к удержанию власти движет репрессивной внутренней политикой Китая и его международной напористостью, включая его попытки нанести ущерб либеральным нормам и институтам. С этой точки зрения нелиберальный характер партии делает ее исключительно принудительным и хищническим субъектом. Затем советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен сформулировал этот момент в статье 2020 года в журнале Foreign Affairs, в которой утверждал, что «идеологическая программа КПК выходит далеко за пределы страны и представляет собой угрозу самой идее демократии».

Однако те, кто придерживается этой версии событий, игнорируют дополнительные факторы, которые мотивируют поведение Пекина. Например, даже до того, как КПК пришла к власти в 1949 году, Китай часто действовал как агрессивная имперская держава, вынуждая своих соседей признать его региональную гегемонию и стремясь — но часто безуспешно — придавать институционный характер системе уважения к предпочтениям Китая. Баланс сил между Китаем и соседними правительствами, политика элит внутри Китая и реакция соседей Китая на требования Пекина, среди прочего, сложным образом взаимодействовали друг с другом, создавая агрессивное поведение.

Эта динамика — уже в современном выражении — остается актуальной и сегодня. Следовательно, любая стратегия, направленная в первую очередь на саму КПК, не сможет существенно изменить поведение Китая. Даже если США попытаются трансформировать характер китайского партийного государства — например, преследуя лидеров КПК посредством санкций и поддерживая внутренние вызовы правительству, — успех будет далеко не гарантированным. Такой подход неверно диагностирует источники китайской напористости и ввергнет Пекин и Вашингтон в опасный и нарастающий по спирали конфликт.

Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай Андрей Грук © ИА Красная Весна

Любые попытки навредить КПК извне также вряд ли обеспечат поддержку китайского народа, а вместо этого укрепят лояльность к партии, особенно среди все большего и амбициозного среднего класса. Многие в Китае восприняли бы такую кампанию как попытку помешать давно откладывающемуся экономическому подъему страны и вспомнили бы вмешательство Запада, из-за которого Китай был слабым и раздробленным государством на протяжении девятнадцатого и начала двадцатого века. Призрак возрождения американского империализма в то время, когда подозрение Китая в отношении США находится на рекордно высоком уровне, может поднять популярность президента Китая Си Цзиньпина и подтолкнуть его к еще более амбициозным действиям за рубежом в ущерб интересам США и мира в целом и безопасности во всей Азии.

Попытка свергнуть КПК также подорвет американо-китайское сотрудничество по вопросам, требующим определенного партнерства, включая реагирование на ядерные программы Ирана и Северной Кореи и решение проблемы изменения климата. Более того, агрессивная стратегия снизит способность Вашингтона решать самые спорные вопросы в его отношениях с Пекином, включая статус Тайваня.

Однако самая важная причина не зацикливаться на неприятном режиме Китая заключается в том, что такая фиксация угрожает основному преимуществу США: широкой сети партнеров и союзников Вашингтона. Создание и поддержка международных коалиций, сдерживающих действия Китая, будет иметь жизненно важное значение для любой попытки изменить поведение Пекина. Скоординированные действия союзников, партнеров и друзей США имеют решающее значение, например, для борьбы с эксплуататорской экономической практикой Китая и сдерживания потенциальной военной агрессии по всей Азии.

США и Япония

И суровая реальность, с которой сталкивается Вашингтон, заключается в том, что большинство союзников и партнеров США не заинтересованы в смене режима в Пекине. Большинство считает, что это невозможно, а другие находят такой шаг контрпродуктивным. Вместо этого большинство хочет получать прибыль от своих экономических отношений с Китаем, поскольку его экономика растет и диверсифицируется. Они хотят ограничить напористое поведение Пекина за границей, но у них мало желания подрывать китайское правительство дома.

Таким образом, стратегия США, направленная на смену режима, столкнется с серьезными проблемами с привлечением партнеров и потенциально может нанести ущерб более широким усилиям Вашингтона по обеспечению эффективного баланса сил как в Азии, так и во всем мире. Если США упустят из виду эту главную цель, у них будет меньше возможностей решать международные проблемы и накладывать реальные издержки на Китай.

Поведенческая терапия

Соединенные Штаты не должны игнорировать вопиющие действия КПК внутри страны и за рубежом. Официальным лицам США также не следует делать вид, что они безразличны к вредоносному характеру китайского правительства. Явно нарастает конкуренция между двумя государствами в сфере того, как именно осуществлять управление как внутри страны, так и за ее пределами. Но Вашингтону следует сосредоточиться на противодействии угрожающему поведению режима вместо того, чтобы начать крестовый поход против самой КПК. Это означает уделение первоочередного внимания созданию международной среды, которая коллективно уравновешивает, связывает, сдерживает и формирует выбор Китая.

Ракетный фрегат «Дацин» ВМС КНР Андрей Грук © ИА Красная Весна

Такая стратегия требует поддержки государств, которые как минимум неуязвимы для давления Пекина и временами готовы дать отпор китайскому принуждению и хищничеству. Это включает формирование коалиций по важным вопросам, таким как передача технологий, углубление торговой интеграции между дружественными столицами и обеспечение того, чтобы союзники, такие как Австралия и Япония, были готовы и способны противостоять потенциальным военным действиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это также может повлечь за собой формулирование четких норм приемлемого международного поведения, их легитимацию через многосторонние институты и, при необходимости, обеспечение их соблюдения с помощью военной мощи США. Такое ограничение поведения Пекина вместо того, чтобы нацеливаться на режим, дает лучшую надежду на укрепление основанного на правилах международного порядка, который защищает жизненно важные интересы Соединенных Штатов.

Практический подход, направленный на изменение поведения Китая, также неизбежно будет сосредоточен на том, чтобы не дать Пекину подорвать фундаментальные дипломатические, экономические, технологические и военные интересы США. Для этого Вашингтон мог бы нацеливаться на широкий спектр действий, включая попытки Китая злоупотребить международной торговой системой, украсть передовые технологии у Соединенных Штатов и их союзников, запугать американских партнеров, проецировать влияние Китая за границу и продвигать гибридный рыночный авторитаризм в Пекине как альтернативу либеральному порядку.

Юань и доллар Андрей Грук © ИА Красная Весна

Однако противодействие этим действиям не влечет за собой исключительно конфронтационных отношений и не означает, что вся двусторонняя конкуренция обязательно будет нулевой. Тем не менее эта стратегия неизбежно предполагает некую форму конкурентного сосуществования между Пекином и Вашингтоном, когда обе стороны постоянно борются за преимущество и влияние во всем мире. Такие отношения могут быть одновременно динамичными и разрушительными, но такой исход был бы предпочтительнее открытого конфликта, который был бы неизбежным результатом политики США, направленной на преднамеренную дестабилизацию режима управления равного конкурента.

В конечном счете важно не то, могут ли Соединенные Штаты изменить мотивы Китая, а то, может ли Вашингтон изменить действия и поведение Пекина. Такой подход может привести только к тактическому прогрессу: ни жестокий характер, ни ревизионистские импульсы КПК не изменятся. Но пока Вашингтон меняет то, как Пекин думает о своих интересах и как он их преследует, Соединенные Штаты могут защищать более широкий либеральный международный порядок — и этого будет достаточно.