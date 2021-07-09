Москва, 9 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 40 авиарейсов, сообщает 9 июля интернет-сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

По информации онлайн-табло, во «Внуково» задержано три рейса, 12 отменено, в «Домодедово» 12 рейсов задержано, шесть отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано, три отменено.

Данные для онлайн-табло предоставлены аэропортами, уточнили в сервисе.

Как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании смогут отправлять прямые рейсы на курорты Египта. Запрет на них отменил своим указом президент РФ Владимир Путин.