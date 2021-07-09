Пермь, 9 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Перми подготовка к отопительному сезону идет с опережением графика. На сегодняшний день готовность муниципалитета к зиме составляет 40%, в 2020 году на этот период показатель был ниже 10%, сообщает пресс-служба мэрии.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

Уже подготовлено около четверти детских садов и школ, а также 37% жилого фонда. Жилой фонд Перми составляют 6132 многоквартирных жилых дома, из них к зиме уже готово 2029 домов. Подготовлено 623 км тепловых сетей — около половины от общей протяженности, а также 195 из 384 центральных тепловых пунктов.

Во время заседания штаба по подготовке к зиме мэр Алексей Дёмкин дал поручение завершить подготовку соцсферы к 25 августа, а к 1 сентября город должен быть полностью готов к предстоящему отопительному сезону.