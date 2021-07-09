Ярославль, 9 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле осудят молодых людей 18-ти и 22-х лет, разгромивших квартиру знакомой женщины на треш-стриме. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

Кадр треш-стрима

Скандал произошёл в марте, тогда компания молодых людей несколько дней развлекалась в квартире у знакомой женщины, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент молодые люди решили транслировать свои развлечения на YouTube. На стриме молодые люди громили квартиру за донаты (денежные вознаграждения от зрителей — ИА REGNUM), а также демонстрировали обнажённое тело хозяйки квартиры. Происшествие получило широкий резонанс, было возбуждено уголовное дело.

8 июля 2021 года стало известно, что расследование завершено — треш-стримеров ждёт суд.

«Обвиняемый, находясь в квартире своей знакомой, расположенной в одном из домов на улице Лебедева города Ярославля, без согласия потерпевшей, с целью получения материальной выгоды от проведения прямой трансляции на одном из видеохостингов, транслировал в режиме реального времени для неограниченного числа пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», произведение, в котором потерпевшая демонстрировалась в обнаженном виде, тем самым распространив сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», — сообщили в пресс-службе СК России.

Также молодых людей осудят и за устроенный в квартире погром, ущерб от которого составил 13 тысяч 500 рублей. В следственном комитете уточнили, что материальный ущерб женщине возмещён в полном объёме.

Сейчас с обвиняемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «умышленное уничтожение чужого имущества». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.