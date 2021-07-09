В Ярославле осудят треш-стримеров, разгромивших квартиру за деньги
Ярославль, 9 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле осудят молодых людей 18-ти и 22-х лет, разгромивших квартиру знакомой женщины на треш-стриме. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.
Скандал произошёл в марте, тогда компания молодых людей несколько дней развлекалась в квартире у знакомой женщины, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент молодые люди решили транслировать свои развлечения на YouTube. На стриме молодые люди громили квартиру за донаты (денежные вознаграждения от зрителей — ИА REGNUM), а также демонстрировали обнажённое тело хозяйки квартиры. Происшествие получило широкий резонанс, было возбуждено уголовное дело.
8 июля 2021 года стало известно, что расследование завершено — треш-стримеров ждёт суд.
Также молодых людей осудят и за устроенный в квартире погром, ущерб от которого составил 13 тысяч 500 рублей. В следственном комитете уточнили, что материальный ущерб женщине возмещён в полном объёме.
Сейчас с обвиняемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит наказание по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «умышленное уничтожение чужого имущества». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.