9 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что Украина отказалась от закупок электроэнергии, произведённой Белорусской атомной станцией.

Мирослава Романенко, , 10:51 — REGNUM Украина отказалась от закупок электроэнергии, произведённой Белорусской атомной станцией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Литовский чиновник приветствовала «уход Украины от опасных поставщиков и её стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E».

Шимоните также подчеркнула важность перехода на возобновляемые источники энергии.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. В социальной сети «ВКонтакте» новость обсудили читатели издания «Шарий.net». Среди комментирующих были те, кто считает, что украинская власть действует не в интересах своих граждан, так как в итоге из-за принятого ею решения может подорожать электроэнергия и больше будут платить обычные граждане. Некоторые также считают, что электроэнергию Киев, вероятно, будет в будущем закупать у Европы.

«Да пусть делают что хотят. Они живут в одной реальности, народ — в другой», — добавил Blues Opilkin.

«Вот интересно, Белорусская АЭС выдает электроэнергию в единую энергосистему. Как в Украине собрались фильтровать электроэнергию с АЭС?» — задался вопросом Alex I.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«И будет как с «европейским» газом. Европа будет нам перепродавать и газ, и топливо, и электроэнергию», — отметил Владимир С.

«Какая разница, что Белоруссия продавала дешевку! Сейчас будет дорого! Виноват будет Лукашенко… За все будут платить украинцы! Здорово решена проблема. Слава Украине героев», — отреагировал Анатолий Н.

«Болгары вам расскажут про европейский тренд. После закрытия их АЭС стали закупать в Европе в 10 раз дороже…» — написал Олег Р.

«Да Украине хватит своей электроэнергии, промпроизводство же убили. Население сократилось с 46 000 000 до 30 000 000», — считает Андрей П.

«Да ради Бога, стреляйте себе в ноги, сколько влезет», — отреагировал Ник К.

«Да здравствует очередное повышение цен», — добавил Юрий Т.

«Ура, топим дровами, ездим на волах! Экология», — с сарказмом отреагировала Татьяна З.

«А зачем Украине электроэнергия? Да и Литве без особой надобности. Обходились же как-то раньше, до СССР», — с сарказмом отметил Александр К.

Белорусская АЭС (сс) Homoatrox

«Да уже вообще охренели. Электроэнергия (тариф) ползёт вверх. Чтоб их нахрен уже поскорее этих зелёных (нынешнюю власть, большинство из которой — представители фракции «Слуга народа», у которой зеленый — партийный цвет. — М. Р.) отправили в отставку. Добивают нашу страну, паразиты», — отреагировал Володимир Р.

«С Китаем сейчас пытаются сблизиться, поняли, что на ЕС и США надеялись зря, так и с Беларусью будет», — добавила Людмила К.

«Я вообще не пойму, в чем вопрос? Прасковья (Роман Протасевич. — М. Р.) уже на свободе — на домашнем аресте ведёт свой блог. «Дефендер», как настоящий воин, ушёл тихо и огородами. Моё мнение: надо уже в воздухе переобуваться. А то можно и опоздать», — отметил Олег Р.

«Дебилы указывают дебилам (власти), где подороже купить электроэнергию. Чтобы потом подороже украинцам продать. Бизнес по-европейски. Самое обидное, что такой подход власть делает по всем экономическим вопросам», — написал Александр Е.

«Ну, а почему бы и нет?.. Свергнуть Лукашенко не удалось, при этом отжав Гродненскую область. Поэтому делают ход конем, а украинцы все стерпят. Тем более если, не дай Бог, у нас будет авария на одной из АЭС или ТЭС. Чем будем компенсировать недостаток мощностей?!» — спросил Roman S.

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