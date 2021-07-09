Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Петербургские пользователи социальных сетей выражают недоумение и возмущение в связи с отменой Москвой запрета на чартерные полёты из России в Египет. Они напоминают, что власти Египта так и не признали свою ответственность за то, что допустили теракт на борту российского самолёта в октябре 2015 года, в результате которого погибли 224 человека — в основном жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник жертвам катастрофы рейса 9268

«Это ужасно… нет слов… разочарование», — пишет пользователь Кира Р. на странице Благотворительного фонда «Рейс 9268», созданного родственниками погибших над Синаем пассажиров самолёта авиакомпании «Когалымавиа».

"Сказать больше нечего, мрак», — поделилась своей реакцией на сообщение об отмене запрета чартеров на курорты Египта Наталья Г.

«Бабло важнее», — предполагает Мария Ю.

«Ужас просто. Для себя решила никогда ни я, ни сын не полетит», — обозначила свою позицию Людмила С.

«Для меня эта страна закрыта навсегда… даже название слышать не хочу…», — поддерживает Марина Л.

«224 жертвы… Подумаешь российские граждане…», — горько иронизирует Марина Б.

«Почему разрешили чартерные рейсы? — возмущена пользователь Лариса И. — С ноября 2015 года их не было, и что произошло, что можно лететь? Нашли и наказали убийц наших людей? Обеспечили гарантированную безопасность полетов? Египет признал, что на борту был совершен теракт?».

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Согласно указу президента РФ от 8 июля 2021 г., утратившими силу признаются указ президента РФ от 8 ноября 2015 г. №553 и указ президента РФ от 2 января 2018 г. №7.

В конце апреля 2021 года Москва и Каир договорились о восстановлении чартерного авиасообщения, прерванного после катастрофы пассажирского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс № 7К9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.

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Напомним, рано утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет полностью разрушился еще в воздухе, обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времени Великой Отечественной войны.

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Катастрофа российского аэробуса стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самой большой по числу жертв для самолетов семейства Airbus A320.