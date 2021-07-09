Саратов, 9 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Саратове накануне открылся благоустроенный родник на 8-й Дачной улице. Работы на территории проводились силами одного из городских предприятий, сообщает минприроды и экологии области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вода

На территории парка «Кумысная поляна» находятся 25 родников, из них десять уже приведены в порядок в рамках соглашения между министерством и вузами. В будущем планируется благоустроить все.

В этом году намечено обустройство еще двух родников, которые расположены в районе Андреевских прудов.

Для участия в работах приглашаются предприятия и организации Саратовской области, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Саратове провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения (родников). Результаты исследований показали, что вода трех родников не соответствует требованиям СанПин.

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