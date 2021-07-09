Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Суд оставил в силе штраф в 5 тыс. рублей, назначенный экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за сотрудничество с нежелательной организацией. Решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Штраф Ройзману назначили по ст. 20.33 КоАП («Участие в деятельности нежелательной организации»). Экс-чиновник участвовал в московском «Форуме независимых депутатов», который проводила организация «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ).

Сторона защиты планирует обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, «форум» проходил 13 марта 2021 года. Его участников задержали прямо во время мероприятия.

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