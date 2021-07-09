Тирасполь, , 09:56 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский призывает активистов молдавской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) прекратить устраивать провокации на границе ПМР. Об этом глава Приднестровья написал в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что приднестровские пограничники продолжают противостоять радикалам-унионистам. 8 июля толпа членов AUR схватила одного пограничника и пыталась вытащить на молдавскую территорию. Провокация не удалась.

Красносельский отметил, что подобные провокации подобно «искрам» могут «разжечь пламя».

«Призываю прибывших к приднестровской границе с румынскими флагами псевдопатриотов непонятно какой страны не раздувать конфликт», — написал глава Приднестровья.

Стоит отметить, что члены AUR с 23 июня находятся у пограничного пункта ПМР. Они требуют пропустить их на территорию Приднестровья, но отказываются предъявлять пограничникам пропуска.

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