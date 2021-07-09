Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. К 2022 году два исторических района Санкт-Петербурга — Адмиралтейский и Центральный — станут полностью платными для стоянки транспортных средств из-за масштабного расширения зон платной парковки. Об этом 9 июля сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Платная парковка в Петербурге

По его словам, ареал платных парковок расширяется, в настоящий момент, проектирование платной зоны на 71 улицу Центрального района уже завершено. В 2021 году также будет проведено проектирование платной парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района.

«К 2022 году зона платной парковки охватит все улицы Центрального и Адмиралтейского района, потом туда добавится Василеостровский район», — сообщил Ваньчков.

Напомним, в настоящее время платная парковка функционирует на 28 улицах в центре Петербурга в период с 8:00 до 20:00 часов. Стоимость 1 часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для грузовиков — 120 рублей.