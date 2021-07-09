Челябинск, 9 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Челябинской области для борьбы с природными пожарами привлекли авиацию. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

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Решение о её привлечении приняли в МЧС. Самолёт БЕ-200 и вертолёт МИ-8 прибыли в аэропорт Магнитогорска.

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Ранее пожары возникли сразу в разных муниципалитетах региона, а местами переходили в верховые. Борьбе с ними мешали жара и сильный ветер.