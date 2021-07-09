Вашингтон, 9 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил расширение средств организации на $650 млрд. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Здание МВФ

«Исполнительный совет МВФ вчера (8 июля) согласился с моим предложением о новом общем распределении специальных прав заимствования (СДР) в размере, эквивалентном $650 млрд, — крупнейшем распределении в истории МВФ», — говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, это необходимо для удовлетворения глобальных потребностей в условиях глубочайшего кризиса со времён Великой депрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские СМИ заметили и осветили заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в котором она призвала страны — участницы «Группы двадцати» укреплять международное сотрудничество и противостоять неравномерности восстановления мировой экономики в условиях пандемии.

Об этом, в частности, 8 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что международная чиновница указала на то, что процесс восстановления протекает по прогнозу МВФ, выдвинутому в апреле текущего года.