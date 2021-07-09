Киев, , 09:51 — REGNUM Решение Печерского суда Киева о продлении меры пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку является незаконным. Об этом заявил политик 9 июля, общаясь с журналистами у здания суда.

По его словам, ходатайство о продлении меры пресечения прокуроры по закону могли подать до 29 июня, чего сделано не было. Это, как правило, является причиной для отказа в удовлетворении подобного ходатайства.

«Адвокаты, осуществляющие мою защиту, ссылались вчера на многочисленную конкретную судебную практику судов с разных регионов Украины, которые именно таким образом выполняли эту норму», — рассказал политик.

Напомним, ранее Печерский суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября 2021 года.

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