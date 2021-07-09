Братислава, , 09:44 — REGNUM Обязательное прохождение самоизоляции сроком на две недели начинает действовать с 9 июля в Словакии для въезжающих в страну. Об этом 9 июля сообщает телеканал TA3.

Также отмечается, что в случае получения отрицательного теста на коронавирус не ранее пятого дня самоизоляции возможно досрочное прекращение таковой.

При этом отмечается, что беспрепятственный въезд на территорию Словакии предусмотрен только для прошедших вакцинацию от COVID-19. В то же время, уточняется, что на пограничных КПП страны будут созданы на дорогах специальные полосы для прошедших вакцинацию автомобилистов.

Кроме того, указывается, что транзит через территорию страны возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда. В этом случае остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки машин топливом.

В то же время, власти страны признают справки о прохождении вакцинации, которые выданы другими государствами и должны быть на английском языке, переведены на словацкий или чешский языки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Румыния в качестве гуманитарной помощи направит в Грузию партию вакцины от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca.