Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Ещё нескольких китайских компаний окажутся в чёрном списке США. Об этом 9 июля со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

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Причиной тому станут предполагаемыми нарушениями прав человека и использование высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По данным собеседников издания, администрация президента США Джозефа Байдена намерена уже в пятницу, 9 июля, объявить о внесении более 10 китайских компаний в чёрный список.

Один из источников сообщил, что департамент планирует добавить 14 китайских компаний в список экономических рестрикций юридических лиц в связи с сообщениями о злоупотреблениях в Синьцзяне. Также сообщается, что в этот перечень также могут быть внесены и некоторые компании из других стран.

Собеседники агентства отмечают, что дополнения в список организаций министерства торговли США являются частью усилий администрации Байдена по привлечению Китая к ответственности за нарушения прав человека.

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Белый дом отказался от комментариев, министерство торговли США не ответило на запрос агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что тема прав человека останется во главе политики Соединённых Штатов в отношении Китая. Он выразил приверженность США «работе с союзниками и партнерами в призыве положить конец» продолжающимся, по версии Вашингтона, преступлениям в отношении уйгуров, других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Блинкен подчеркнул, что нынешняя администрация США намерена привлекать к ответственности КНР за такие действия.