Сеул, , 09:49 — REGNUM «Злонамеренная деятельность» КНДР в киберпространстве угрожает США, их союзникам и партнёрам по всему миру. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, состоявшегося 8 июля.

Он добавил, что хакеры из Северной Кореи являются серьёзной киберугрозой для финансовых учреждений, а также подчеркнул необходимость совместных усилий по противодействию киберугроз со стороны КНДР.

Известно, что заявление пресс-секретаря госдепартамента США последовало после того, как Корейский исследовательский институт атомной энергии (KAERI) подвергся хакерской атаке, предположительно со стороны КНДР.

«Важно сохранять бдительность и вместе работать над уменьшением киберугрозы, исходящей от Северной Кореи», — подчеркнул Нед Прайс.