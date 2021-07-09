Варшава, , 09:40 — REGNUM Министерство юстиции Польши разработало проект изменений в положения дорожного кодекса республики, предусматривающий ужесточение наказаний для нарушителей, с целью повышения безопасности на дорогах. Об этом в интервью для Dziennik Gazeta Prawna сообщил министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

«Во-первых, максимальная сумма штрафа, которая уже более 20 лет составляет 500 злотых (более 100 евро), будет повышена. Проект также предусматривает усовершенствование способов наложения штрафа — он сможет быть наложен на основании регистрации фоторадаров. Водителям, замеченным в превышении скорости, значительно труднее будет избежать наказания. Кроме того, в проекте содержится увязка суммы страховки автогражданской ответственности со штрафами за некоторые нарушения», — сообщил Зёбро.

По его словам, отдельно его ведомство планирует ужесточить наказание для пьяных водителей. «Необходимо вернуться к дискуссии о конфискации автомобилей в случае высокой дозы алкоголя в крови», — подчеркнул он.

Зебро заявил, что актуальность данных предложений вызвана тем, что дорожно-транспортные происшествия становятся большой проблемой для Польши — республика занимает четвертое место в Евросоюзе по количеству аварий на 100 тысяч населения.

Предложенный законопроект пройдет ряд обсуждений в правительстве, после чего сможет поступить на голосование в Сейм.