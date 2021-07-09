Абакан, 9 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Хакасии, по оценкам местных властей, остаётся тревожной. Глава региона Валентин Коновалов обратился к тем, кто игнорирует эпидправила, сообщили ИА REGNUM 9 июля в республиканском правительстве.

Kremlin.ru Валентин Коновалов

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Суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе перевалил за 160. Приводятся данные, что COVID-19 унёс жизни ещё 11 человек. При этом, по словам Коновалова, «медицинская составляющая» работает штатно, системных сбоев не наблюдается, больницы и скорая помощь справляются. Причиной роста заболеваемости губернатор назвал несоблюдение жителями, предпринимателями и чиновниками «элементарных мер профилактики».

«Игнорирование установленных правил приводит к тому, что у нас наполняются больницы. Я призываю всех включить уже коллективный здравый смысл и соблюдать эти требования, чтобы не оказаться в больнице или на кладбище», — заявил Валентин Коновалов на заседании оперштаба 9 июля.

Главам муниципалитетов Коновалов поручил усилить контроль за соблюдением эпидправил.

«Из штаба в штаб говорим — обеспечить контроль. Надо уже наконец-то проснуться и его обеспечить. Предупреждаем больше года. Надо уже какие-то меры на местах принимать, а не предупреждать», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 8857 носителей коронавируса, выздоровели 7297 человек.