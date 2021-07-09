Джакарта, 9 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На вулкане Мерапи в Индонезии произошло облако горячих лавин с расстоянием скольжения 1,1 км, сообщает CNN Indonesia.

commons.wikimedia.org Вулкан Мерапи

В центре исследований геологических катастроф заявили, что продолжают изучать активность вулкана Мерапи. Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III c 5 ноября 2020 года.

Извержение вулканического материала может достигать радиуса 3 км.

Жителей Индонезии призвали не проводить никаких работ в потенциально опасных зонах, не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.