Тбилиси, , 09:36 — REGNUM Румыния в качестве гуманитарной помощи направит в Грузию партию вакцины от COVID-19, произведённую компанией AstraZeneca. Об этом 8 июля сообщил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду на своей странице в соцсети Twitter.

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«Правительство Румынии приняло решение передать Грузии более 10 тысяч доз вакцины AstraZeneca», — написал глава диппредставительства.

Он сообщил, что партию препарата планируется доставить в Тбилиси в ближайшее время. Ранее безвозмездно передать Грузии вакцину AstraZeneca пообещали также в Литве и Латвии.

Стоит отметить, в Румынии в мае значительно снизилось количество желающих вакцинироваться от COVID-19. Бухарест стал направлять образовавшиеся излишки в Молдавию. 8 июля в Кишинёв было отправлено 100 тыс. доз препарата AstraZeneca.

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