Москва, , 09:32 — REGNUM Отмена разрешения на временное проживание — еще один шаг к наведению порядка в миграционной политике, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"Правильная инициатива! Миграционные правила должны быть простыми, понятными и отвечать прежде всего национальным интересам России», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране.

Согласно разработанному министерством законопроекту, предполагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

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