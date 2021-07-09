Москва, 9 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Отмена разрешения на временное проживание — еще один шаг к наведению порядка в миграционной политике, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"Правильная инициатива! Миграционные правила должны быть простыми, понятными и отвечать прежде всего национальным интересам России», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД Россииподготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране.

Согласно разработанному министерством законопроекту, предполагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

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