Уфа, , 09:35 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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«В соответствии с заключением Роспотребнадзора на обращение представителей делового сообщества к главе Башкортостана требование об обязательном наличии справки (сертификата) о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Работодателям в Башкирии рекомендуется сделать 19 июля нерабочим днём с сохранением заработной платы. Органам власти и другим учреждениям нужно определить число работников, которые будут обеспечивать работу этих организаций в этот день.

Отмечается, что прибывшие в Башкирию из-за границы, в том числе транзитом через другие субъекты РФ, должны соблюдать обязательный режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Исключение составляет обращения за неотложной медицинской помощью и других случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

«Если житель сделал прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев или переболел COVID-19 за последние шесть месяцев, то проведение ПЦР-теста не требуется», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что массовые мероприятия с числом участников более 200 человек можно проводить после соответствующего решения регионального оперативного штаба.

Жителям рекомендуется не посещать места массового скопления людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля 2021 года в республике будут праздновать Курбан-байрам. Этот день в республике объявлен нерабочим праздничным днем.