Новосибирск, 9 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по из-за укусов клещей обратились 11 578 человек. Это на 39% меньше, чем в 2020 году на эту же дату. Зарегистрировано 36 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году на эту дату — 53 случая) и 37 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 50). Такие цифры приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

За неделю с 30 июня по 6 июля 2021 года наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области, в городе Новосибирске — на территории Советского района.

Лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита 9260 клещей, из них 1,5% дали положительный результат. На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 9163 клеща, из них 33,3% дали положительный результат.