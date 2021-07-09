Москва, 9 июля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен 9 июля в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

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На «Прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа» территория Москвы отмечена оранжевым цветом. Период предупреждения действует с 11:00 до 20:00 9 июля.

«Очень высокая температура», — рассказали в Гидрометцентре. Уточняется, что температура воздуха превысит 30 градусов выше нуля.

Также оранжевый уровень в ЦФО объявлен в Воронежской, Костромской и Ивановской областях.