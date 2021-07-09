Тюмень, 9 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Тюменской области на территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района с 8 июля 2021 года введён карантин по гриппу птиц. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Птичий грипп

Ограничения введены в пределах границ озера Тундрово, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района. В зону наблюдения включены село Окунёво и деревни Грачи, Дальнетравное.

В зоне карантина будет ограничено передвижение транспорта. Предписано закрыть все дороги, ведущие из неблагополучного пункта, выставить круглосуточные контрольно-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством. Прекращено перемещение птицы, вывоз яиц и других продуктов птицеводства.

Напомним, с 5 июля 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор объявил карантин по птичьему гриппу в районе деревни Жиряково Армизонского района. Это было связано с гибелью 40 особей «краснокнижного» кудрявого пеликана в заказнике «Белоозёрский».