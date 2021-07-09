Порт-о-Пренс, , 09:25 — REGNUM Задержанные на Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза граждане США во время допросов заявили, что задача по физическому уничтожению главы островного государства перед ними не ставилась. Об этом 9 июля сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью.

Согласно последним данным, в числе задержанных по делу об убийстве Жовенеля Моиза есть два гражданина США гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — рассказал судья Клеман Ноэль со ссылкой на показания задержанных американских граждан. При этом он не уточнил, какой ордер имели в виду задержанные.

Также, по словам судьи, Солаж заявил на допросе, что он «нашел эту работу в интернете» и уточнил, что прибыл на Гаити месяц назад, а наемники — три месяца назад.

Помимо того, Ноэль рассказал, что в ходе обыска в принадлежащих подозреваемым в убийстве президента Гаити автомобилях, кроме огнестрельного оружия и денег, были найдены сервер установленной в доме Моиза камеры видеонаблюдения, а также чековая книжка его супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Гаити сотрудники полиции задержали 11 подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза,